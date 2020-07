Idoso tem casa incendiada e morre no quintal ao tentar escapar em MT

Idoso teve casa incendiada e morreu no quintal ao tentar escapar em Juara — Foto: Arquivo pessoal

Os vizinhos tentaram socorrer o idoso, mas o fogo estava muito alto e eles não conseguiram.

Um idoso morreu durante um incêndio na manhã desse domingo (12) na casa dele em Juara, região norte de Mato Grosso.

José Trajano Filho, de 67 anos, estava sentado na frente da casa quando o fogo começou.

A vizinha o avisou sobre as chamas nos fundos da residência.

Ele se assustou e correu para ver e as chamas avançaram muito rápido.

Os vizinhos tentaram socorrer o idoso, mas o fogo estava muito alto e eles não conseguiram.

Trajano não conseguiu sair a tempo, caiu no quintal da casa e morreu.

Foram necessários três caminhões pipas para controlar o incêndio e evitar que atingisse as casas vizinhas.

As causas do incêndio ainda são investigadas.

Por Daiane Carvalho, TV Centro América

13/07/2020 10h19

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com e/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...