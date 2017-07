Idosos completam 52 anos de casados e ganham ensaio fotográfico no Pará

Aguimar Alves, de 72 anos e Rita Pereira, de 75, fotografaram na Praia do Tucunaré, em Marabá. Fotos fizeram sucesso na internet.

Um casal de idosos completou 52 anos de casados e ganhou dos filhos neste mês de julho um ensaio fotográfico que está fazendo sucesso na internet. O cenário das fotos, que chama atenção pela sintonia entre o casal, foi a praia do Tucunaré, na cidade de Marabá, onde moram, no sudeste do Pará.

Aguimar Rodrigues Alves, de 72 anos e Rita Alves, de 75, contam que são casados e apaixonados há mais de meio século. O amor do casal gerou sete filhos, que já lhes deram 12 netos.

“Eles completaram 50 anos de casados há dois anos e queríamos fazer a festa de bodas, mas eles não quiseram porque não estavam todos os filhos. Uma das filhas mora nos Estados Unidos com a família e não poderia vir; então ficou essa pendência”, conta a professora Edna Rodrigues, filha do casal.

Edna teve a ideia de fazer o ensaio dos pais após um pedido da irmã que mora fora do país há 17 anos. “Ela pediu uma foto deles e eu pensei em fazer o ensaio. Mas nunca pensei que teria essa repercussão”, afirma Edna.

A filha de Edna, Vanessa, articulou o ensaio. Ela falou com uma amiga fotógrafa, famosa por fazer ensaios na cidade e foi quem providenciou o figurino e fez a maquiagem na avó.

“Não foi fácil. Meu pai gosta de tirar foto, minha mãe não. Mas conseguimos convencer ela com o motivo da filha que mora longe”, revela Edna.

Aguimar e Rita nunca tinham feito um ensaio e gostaram do resultado. “Minha filha convidou para fazer e a gente aproveitou. Foi o primeiro ensaio que fizemos. Gostamos muito. Todo mundo curtiu”, afirma Aguimar.

Neta dos idosos arrumou os avós para fazer as fotos. Família ficou surpresa com o resultado. (Foto: Mil Queen/ Arquivo Pessoal)

A fotógrafa conta que também foi a primeira vez que clicou um casal de idosos, o mais comum é fotografar jovens que vão casar ou que estão esperando bebê. “Geralmente a gente não faz fotos de vô e vó. Eles são muito fotos, muito divertidos! Ela dizia: “Vai filha, agora eu vou sorrir”. Ele era mais calado. No final eles disseram que gostaram do passeio”, disse a fotógrafa Camila Mill Queen, quepublicou as o ensaio em sua página em uma rede social.

“O comentário recorde na publicação foi que essa era a meta de relacionamento que todos queriam”, afirma ainda Mill.

O casal faz questão de morar sozinho na sua casa e conservar o amor. O segredo de ficar tanto tempo juntos, é respeitar as diferenças. “Sou muito apaixonado por ela. A gente nunca se separou. Ficamos perto um dos outro, conversamos muito. O segredo é a gente amar as pessoas verdadeiramente e entender o outro vivendo essa vida de amor que a gente tem. O ensaio retratou esse nosso amor”, ressaltou Aguimar Alves.

Fonte: G1 PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...