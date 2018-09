IFMA abre concurso para professor com salários de até quase R$ 10 mil

As vagas são destinadas para candidatos com ensino superior. (Foto: Reprodução)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) está com concurso público aberto para preenchimento de 28 vagas em cargos de professor da carreira do magistério do ensino basico, técnico e tecnológico para atuação nos campi do instituto. As chances são para candidatos que tenham graduação/licenciatura na área de atuação. Os vencimentos variam entre R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92.

BENEFÍCIOS

Os profissionais aprovados vão receber, além do salário, auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar e auxílio saúde.

PREPARAÇÃO

Quer ficar por dentro de tudo que rola nos maiores e melhores concursos de todo o Brasil? O DOL concursos vai te deixar atualizado. Nós separamos uma excelente plataforma digital que vai ajudar você na sua tão sonhada aprovação nos certames mais concorridos, estude onde e a hora que quiser. Confira agora mesmo!

INSCRIÇÃO

As inscrições para o concurso estarão abertas a partir do dia 08 de outubro e seguem até o dia 26 de outubro de 2018. Os interessados devem acessar o site da organizadora do certame. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

PROVAS

A seleção será realizada através de prova objetiva, prova de desempenho didático e avaliação de títulos. As provas objetivas serão aplicadas no dia 09 de dezembro de 2018, em São Luís.

(DOL)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...