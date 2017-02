IFPA em Santarém abre vagas para curso integrado em hospedagem

Ao todo, serão 40 vagas destinadas ao Proeja, no turno da noite.

Matrículas estão abertas até o dia 03 de março.

O Instituto Federal do Pará (IFPA) em Santarém, oeste do Pará, anunciou a oferta de 40 vagas gratuitas para o curso técnico integrado em hospedagem destinadas ao Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica para Jovens e Adultos (Proeja). As aulas acontecerão no turno da noite.

As matrículas estão abertas até o dia 03 de março, no horário das 15 às 20h, no campus Santarém do IFPA na sala do Núcleo de Esporte, Arte e Lazer. Os interessados podem verificar o edital pelo site.

O Proeja é um programa do Governo Federal que se destina a atender os jovens e adultos com 18 anos completos que concluíram apenas o Ensino Fundamental. O aluno terá uma formação geral em Nível de Ensino Médio, integrada à formação profissional técnica em hospedagem. A carga horária total é de 2713 horas, distribuídas ao longo de seis semestres.

A inscrição é gratuita e o candidato deverá apresentar o original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF e Comprovante de Residência.

