IFPA lança edital de concurso com salário que pode chegar a R$9 mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) lançou edital de concurso público para 15 vagas de nível Superior, mais cadastro de reserva.

A prova objetiva será realizada dia 26 de agosto e as inscrições podem ser feitas a partir do dia 5 de julho, na página oficial de acompanhamento.

As vagas estão distribuídas nos campus do IFPA localizados em Belém, Altamira, Parauapebas, Óbidos, Cametá, Tucuruí, Marabá Industrial, Santarém, Breves, Vigia e Conceição do Araguaia. Para Belém são ofertadas nas áreas de Educação (1) e Letras com habilitação em Português e Inglês (1).

Para os demais campus são ofertadas vagas para os cargos de Engenharia de Controle e Automação, Física, Informática, Letras _habilitação em Português, em Português e Espanhol, em Português e Inglês_ e Matemática. O cadastro de reserva é para Química, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Pesca e Letras com habilitação em Português e Libras.

Estão previstas cotas de 5% de vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) e 20% para pessoas autodeclaradas negras (pretas ou pardas). As regras para a classificação e os quesitos para a inscrição estão no edital.

O regime de trabalho a ser cumprido pelos aprovados será de 40 horas, com dedicação exclusiva. A remuneração básica é de R$ 4.455,22. O valor será acrescido de titulação – com a máxima, de doutorado, se alcança R$ 9.585,67 – e outros benefícios como auxílio-alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar, saúde suplementar.

As inscrições serão realizadas até 24 de julho e exigem o pagamento da taxa de R$ 120,00 até o dia 25.

Os candidatos à isenção por hipossuficiência financeira terão o período de 5 a 10 de julho para solicitar o benefício através de campo disponível na ficha de inscrição online, onde informarão o número de registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.

(Com informações da Fadesp)

