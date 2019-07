IFPA Santarém abre inscrições de processo seletivo para três cursos gratuitos — (Foto: Ascom IFPA/Divulgação)

120 vagas são para os cursos de Guia de Turismo, Saneamento e Aquicultura. Inscrições seguem até 18 de julho pela internet.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) em Santarém, no oeste do estado, abriu nesta quarta-feira (10) as inscrições do processo seletivo para preenchimento de 120 vagas nos cursos gratuitos em Guia de Turismo, Saneamento e Aquicultura, que estão dentro da modalidade subsequente.

O prazo para quem quer concorrer ao processo seletivo encerra no dia 18 de julho e o procedimento é feito exclusivamente pelo site do IFPA. O ingresso à instituição ocorrerá por meio de histórico escolar do ensino médico. A taxa cobrada é de R$ 20 e deverá ser paga até a data de vencimento em qualquer agência do Banco do Brasil.

De acordo com o IFPA Santarém, as vagas ofertadas no processo Seletivos são destinadas a candidatos concluintes do Ensino Médio regular ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA), concluintes de curso técnico de Nível Médio, pessoas que tenham sido certificadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja), ou exame de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos realizados pelo sistema Estadual de Ensino.

A entrega de documentação ao IFPA será nos dias 23 e 24 de julho e o resultado final deve sair no dia 30. A matrícula dos novos alunos nos dias 6 e 7 de agosto e as aulas iniciarão dia 12.

Por G1 Santarém — Pará

