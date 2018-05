IFPA vai preencher 9 postos de docente com salários de até R$ 5,7 mil

Fonte: DOL Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os interessados devem ter, no mínimo, graduação. A inscrição pode ser feita por meio do endereço eletrônico www.ifpa.edu.br.

A jornada prevista é de 40 horas semanais com salário que varia entre R$ 3.121,76 podendo chegar a R$ 5.742,14, de acordo com a titulação. Há oportunidades nas áreas de História (2); Filosofia (1); Língua Estrangeira – Inglês (2); Pedagogia/ Libras (1); Informática (1); Telecomunicações (1) e Topografia (1).

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) inscreve até a próxima quinta-feira (24) para o prcesso seletivo que vai preencher nove oportunidades temporárias no cargo de professor substituto.

