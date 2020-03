Igeprev abre processo seletivo com salário de mais de R$ 4 mil

(Foto:Pedro Guerreiro / Arquivo Agência Pará) – Inscrições podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (16)

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) abrirá, na próxima segunda-feira (16), as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior, em Belém. As vagas serão para assistente administrativo, analista de Investimento, técnico de Administração e Finanças, técnico em Comunicação Social, técnico em Gestão de Informática, técnico Previdenciário A e técnico em Psicologia Organizacional, com salários que variam de R$ 1.364,95 a R$ 4.245,29.

Ao todo, serão ofertadas 37 vagas para cursos de nível médio e de nível superior com formação em Ciências Contábeis, Direito, Economia, Administração, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou Tecnólogo em Processamento de Dados, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Psicologia. O processo será dividido em três fases: inscrição, análise documental e curricular e entrevista.

As inscrições serão gratuitas e estarão abertas de 0h do dia 16 de março de 2020 até às 23h59min do dia 17 de março de 2020, e deverão ser feitas pela internet. Mais detalhes sobre o PSS estão disponíveis no Edital.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...