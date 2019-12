IGP-M acelera alta a 1,83% na 1ª prévia de dezembro com pressão de bovinos, diz FGV

Grupo Alimentação foi o principal responsável pela alta do IPC (Foto:REUTERS/Agustin Marcarian)

Para o consumidor, os preços ficaram mais altos, uma vez que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou a alta a 1,83% na primeira prévia de dezembro, contra 0,08% no mesmo período do mês anterior, impulsionado pelo avanço dos preços dos bovinos tanto no atacado quanto no varejo, informou nesta quarta-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Segundo a instituição, o Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) passou a subir 2,57% no período, depois de avanço de 0,09% na primeira prévia de novembro. O IPA mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral.

A alta nos preços do atacado foi impulsionada principalmente pelo ganho acentuado no grupo Matérias-Primas Brutas, que deixou para trás queda de 1,12% para subir 4,64% no primeiro decêndio de dezembro. Um avanço de 21,23% nos preços dos bovinos foi o destaque para o comportamento do grupo.

Para o consumidor, os preços ficaram mais altos, uma vez que o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que tem peso de 30% no índice geral, passou a subir 0,59% na primeira prévia de dezembro, depois de queda de 0,06% anteriormente.

O grupo Alimentação foi o principal responsável pela alta do IPC, registrando avanço de 1,24% na primeira prévia de dezembro, ante queda de 0,31% no mês anterior, com as carnes bovinas acelerando o avanço de 1,40% para 10,35%.

Os preços das carnes já haviam pressionado a inflação oficial brasileira em novembro, com alta de 8,09% no mês e levando o IPCA a subir 0,51%, no resultado mais alto para novembro em quatro anos.

No IGP-M, o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC)passou a cair 0,12% na primeira prévia de dezembro, contra alta de 0,29% na leitura do mês anterior.

O IGP-M é utilizado como referência para a correção de valores de contratos, como os de aluguel de imóveis.

Por:Reuters

