Igreja católica realiza missa nos cemitérios de Novo Progresso

Para interceder por aqueles que já fizeram a passagem entre a vida e a morte, os católicos e religiosos de outras crenças, reservam o dia 2 de novembro, feriado de Finados. Em Novo Progresso, às 7h30mn da manhã a Igreja Católica vai celebra missa no mais antigo cemitério localizado no Bairro Pires de Lima, às 10h a missa será no Cemitério Municipal localizado as margens da Rodovia BR-163 para homenagear os falecidos. As missas serão celebradas pelo padre Joseph Viana.

Cemitério está pronto para receber visitas no dia de finados

A secretaria de serviços urbanos fez nos últimos dias serviços de limpezas e retoques nos Cemitérios da cidade com vistas a receber as pessoas que visitam parentes e amigos no dia 02 de novembro, quinta-feira (02), dia de finados.

No dia de finados, centenas de pessoas visitam entes queridos em sua morada eterna, acendendo velas em seus sepulcros e dedicando orações. À igreja Católica vai celebrar missa em memória dos mortos e que ali estão sepultados.

Como surgiu o Dia de Finados

Desde o começo do cristianismo os fiéis cristãos rezavam pelos falecidos, visitando os túmulos dos mártires. Os mais antigos sacramentários romanos atestam o uso de missas específicas pelos defuntos. Não sendo realizadas nos funerais, eram celebradas depois, como co-memoração (séculos III e IV).

No século V, a Igreja começou a dedicar um dia do ano para rezar por todos os mortos. A celebração da missa pelos mortos foi confirmada, no século VII, por Santo Isidoro de Sevilha. Em 998, o abade de Cluny, Santo Odilo, ordenou que todos os conventos beneditinos celebrassem um dia de todas as almas.

No século XI, os papas Silvestre II, João XVII e Leão IX determinaram à comunidade eclesial dedicar um dia aos mortos. No meio do século XI, provavelmente entre 1024 e 1033, a Abadia de Cluny, na França, institui a comemoração dos mortos, o Dia de Finados, no dia 2 de novembro, em contato com a Festa de Todos os Santos, na véspera. Com o prestígio da ordem beneditina, a Festa dos Mortos foi rapidamente celebrada em todas as partes.

