Igreja Católica vai celebrar “Dia de Finados” com missa nos cemitérios em Novo Progresso

Neste, Dia de Finados, muitos fiéis da comunidade católica de Novo Progresso vão poder participar da celebração de uma missa campal nos Cemitérios de Novo progresso.

A Igreja divulgou os horários

Quarta-feira dia 02 as 08h00mn no cemitério do bairro Pires de Lima, ás 10h00mn no cemitério as margens da rodovia BR-163.

Segundo a igreja , o Dia de Finados é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já faleceram.

Para aqueles que não puderam ou não alcançaram a missa no cemitério do bairro Pires de Lima região central da cidade, , poderão participar da segunda missa, que será celebrada no Cemitério as margens da rodovia BR-163 Igreja Matriz, às 10h00mn, pelo padre Roberto Laufer.

Por Jornal Folha do Progresso

