Igreja desaba após carreta colidir contra imóvel no nordeste do Pará

Um caminhão desgovernado colidiu contra uma igreja na cidade de Irituia, nordeste do Pará. O acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (18), no km 21 da BR-010. Ainda não se sabe o estado do motorista que dirigia a carreta.

