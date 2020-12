Igreja evangélica é alvo de vandalismo em Jacareacanga: ‘quase chorei’, disse pastor

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a nota divulgada pelo pastor da igreja, Amóz Mourão, o autor do ato teria sido um homem que supostamente estaria sob efeito de drogas. Janela de vidro destruída e notebook danificado. Fotos: reprodução “Quase chorei ao ver essa triste cena na casa de Deus. Resta a oração e trabalho para corrigir os prejuízos”, diz parte de nota divulgada.

O templo da Primeira Igreja Batista, localizada na Avenida Brigadeiro Haroldo Coimbra Veloso, no centro do município de Jacareacanga, foi alvo de vandalismo na madrugada desta última segunda-feira (07).

