Iluminação do Garimpeiro “Simbolo da cidade”ampliou clima de Natal em Novo Progresso

Na noite que antecede o Natal , o Garimpeiro Símbolo da Cidade recebeu iluminação e enfeites e ampliou o clima de Natalino em Novo Progresso.(Fotos:Jornal Folha do Progresso)

— Vim andando pela avenida e, já percebi que havia novidade o Garimpeiro estava iluminado. Quando cheguei aqui na frente me surpreendi, está muito lindo — disse Alice Hermes, 29 anos, moradora do bairro Jardim Planalto, enquanto conversava com fotografo do Jornal Folha do Progresso.

— Acho que a decoração pela cidade nos renova a esperança, reforça a sensação de um novo ciclo. Seria lindo uma cidade toda decorada, traz esse espírito de solidariedade — afirma Alice. — Fica até mais seguro andar na cidade — complementa.

Avenida Jamaxim ,Avenida João Atilis e Lago Municipal são os principais pontos que receberam decorações natalina em 2019.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...