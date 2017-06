Imagem de Cristo Redentor armado em jornal enfurece igreja e brasileiros

Uma imagem do Cristo Redentor com uma arma numa mão e um saco de dinheiro na outra publicada esta quinta-feira no jornal britânico The Guardian está a enfurecer a igreja católica brasileira. A estátua de Jesus Cristo no topo do monte do Corcovado é um dos pontos turísticos mais conhecidos do Rio de Janeiro e do Brasil e a ilustração foi interpretada como uma “ofensa para o povo”.

“Ao representar o redentor desta forma, o The Guardian ofende o povo brasileiro”, afirmou o arcebispo da arquidiocese do Rio de Janeiro, Orani Tempesta. “Quem não sabe respeitar o povo brasileiro, nem tão pouco os cristãos, é lamentável. Nós lamentamos muito isso e pedimos que seja respeitada a imagem de Cristo”, continuou, segundo o G1.

A imagem é a ilustração principal de uma grande reportagem do The Guardian sobre a corrupção no Brasil com o título “Operação Lava-jato: Será este o maior escândalo de corrupção na história?”

Fonte: dn.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...