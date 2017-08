Imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita o Rio de Janeiro

Imagem peregrina embarca junto com Diretores da festividade nazarena, padres Barnabitas e Guardas de Nazaré

Uma comitiva formada por Diretores da festividade nazarena, padres Barnabitas e Guardas de Nazaré, embarcam com a imagem peregrina nesta sexta-feira (18), para o Rio de Janeiro. Na capital, será realizado o Círio de Nazaré no período de 18 a 20 de agosto. O evento ocorre há alguns anos no local.

A imagem de Nossa Senhora de Nazaré ficará durante três dias na cidade e passará por várias paróquias, hospitais, capelas, instituições, centros culturais e comunidades. Dois dos grandes símbolos da festividade no Pará, a corda e berlinda, também serão representados na romaria. Enquanto Belém celebra em outubro a 225ª edição do Círio com o tema: “Maria, Estrela da Evangelização”, no Rio, o tema será “Maria de Nazaré nos ensina a ser família”.

“É com grande satisfação que realizamos esta peregrinação com a Imagem. Além dos paraenses que residem no Rio de Janeiro, também participam muitos cariocas devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Já é uma tradição que a cada ano aumenta o número de fiéis na cidade maravilhosa”, destaca Roberto Souza, diretor coordenador do Círio de Nazaré em Belém.

Confira a programação:

Sexta, dia 18 de agosto

6h50 – Chegada da imagem no Galeão

7h30 – Recepção na Base Aérea

8h30 – Entrega da imagem à Arquidiocese de Niterói

12h – Missa na Catedral de São João Batista, em Niterói

13h30 – Entrega da imagem pela Arquidiocese de Niterói à Arquidiocese do Rio

14h30 – Visita a Dufry do Brasil

15h30 – Deslocamento marítimo para Paquetá

19h30 – Saída de Paquetá

Sábado, dia 19 de agosto

6h30 – Missa da Saúde na Igreja São José, na Lagoa

9h – Missa de enceramento da Semana da Família, na Catedral Metropolitana

11h – Visita à Paróquia Nossa Senhora do Loreto, na Ladeira da Freguesia, 375, na Freguesia

12h – Ângelus na Capela Nossa Senhora de Nazaré, Rua São Marcelo, 15, em Camorim

15h – Missa na Capela São José, na Rua Rosa da Fonseca, 22, Amorim, em Manguinhos

17 – Visita à Igreja Jesus de Nazaré, na Rua Ivanildo Alves, 83, no Parque Maré, em Bonsucesso

19h – Chegada à Igreja Nossa Senhora de Nazaré, em Anchieta (haverá acolhimento, missa e vigília durante toda a noite)

Domingo, dia 20 de agosto

9h – Missa na Igreja São Paulo Apóstolo, Rua Barão de Ipanema, 85, em Copacabana

11h30 – Missa na Basílica Santuário de São Sebastião, na Rua Haddock Lobo, 266, na Tijuca

13h – Visita ao Centro de Tradições Nordestinas, em São Cristóvão

15h – Visita à Capela São José, na Vila Mimosa

17h – Chegada à Paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Santos Mártires Ugandenses, Acari (haverá um mini círio seguido de missa)

