Imagem Forte- Corpo em decomposição é encontrado em estrada vicinal de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A estimativa é de que a vítima tenha sido morta há mais de cinco dias, pois já estava em decomposição. Segundo o apresentador do Jornal do Meio dia Denis Macedo da Radio Cultura FM, a funerária repassou para imprensa fotos para que familiares pudessem reconhecer a vitima.

Corpo em decomposição é encontrado em estrada vicinal de Novo Progresso ( motocicleta encontrada com o corpo- Foto Denis Macedo Via WhatsApp)

You May Also Like