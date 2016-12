Imagem Forte – Detento tem cabeça decepada em presídio

O Crime aconteceu dentro do presídio em Santarém – O Presidiário “Alexsander Ferreira Silva”, conhecido como “Nego do Borel” ou “Mato Grosso”, foi executado por detentos que degolaram a vitima. Minutos depois do crime os presos começaram a espalhar nas redes sociais as fotos que eles mesmos tiraram da vitima de dentro do presídio. Cenas de crueldade que foram registradas pelos próprios detentos. Em uma das fotos um detento segurava um “estoque”, arma usada para decapitar a vitima.

O Crime aconteceu na tarde desta Terça feira (13) no complexo penitenciário de Cucurunã.

As informações publicadas no Blog do Elias Junior, que tudo aconteceu após um tumulto e que o alvo inicial dos presos seria um agente prisional que conseguiu escapar e em seguida os presos enfurecidos pegaram a vitima e sem dó e nem piedade assassinaram a vitima degolando-o.

Depois do tumulto o GTO mais uma vez foi acionado para dentro do complexo e conseguiu contornar a situação. A Policia Civil vai instaurar um inquérito para esclarecer quem participou da morte do detento.

