Jovem de 23 anos comete suicídio por enforcamento na vicinal celeste

O jovem Rogean usava tornozeleira eletrônica , usada em preso em regime semi-aberto. Conforme informações ele respondia por crime na justiça do estado do Mato Grosso.

O Jovem “Rogean Mikael Vargas Freitas” de 23 anos, foi encontrado na noite desta quinta-feira (22), pendurado na varanda da residência com uma corda amarrada ao pescoço. A cena chocou familiares, amigos e populares que se dirigiram ao local do suicídio.

