IMAGEM FORTE- Motociclista morre após colidir com carreta na rodovia BR 163 na Vila Isol em Novo Progresso

Um motociclista morreu na tarde deste domingo (23) em acidente envolvendo uma moto e uma carreta, na rodovia BR-163, nas proximidades do distrito de Vila Isol em Novo Progresso.

De acordo com informações do BO (Boletim de Ocorrência) registrado na DEPOL, o motorista da carreta trafegava pela rodovia sentido Novo Progresso ao estado do Mato Grosso, aproximadamente 10 km antes do distrito de Vila Isol, uma motocicleta evadiu a pista contraria e colidiu com o caminhão. A vitima foi identificada como Natal Pereira da Silva, 34 anos, morreu no local.

O Motorista da carreta teve nome identificado como Ademar Pinto dos Santos, morador da localidade.

A motocicleta ficou destruída com impacto da batida.



O condutor da carreta saiu ileso.

Conforme informações do HMNP neste final de semana foram oito acidentes envolvendo motocicletas em Novo Progresso.

