IMAGEM FORTE-Peão de fazenda mata colega com tiros de espingarda

Eles teriam ingerido bebidas alcoólicas (Fotos Divulgação Policia) Os tiros atingiram corpo e o cérebro ficou exposto com o ferimento a bala.

Na segunda-feira (26), um caso de homicídio em uma fazenda na vicinal Marajoara a 57 quilômetros de Novo Progresso. Os dois eram funcionários da fazenda “3R” e teriam discutido durante bebedeira.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a fazenda “3R”, onde teria ocorrido um homicídio.

No local, foi encontrado o corpo caído no chão, com perfurações feitas por tiros. O corpo do trabalhador conhecido por “Doidão” tinha marcas no tórax e a cabeça foi desfacelada com as perfuração dos tiros.

Um funcionário da fazenda revelou que mora no local e, na tarde desta segunda-feira (27), por volta das 17h30mn horas, ouviu os disparos de arma de fogo e viu “Doidão” ser atingido pelos tiros, feitos por Wagner Rodrigues. Ele afirmou que ainda viu Wagner Rodrigues segurando a arma de fogo e atirando na Vitima. Conforme a testemunha, os dois estavam bebendo e teriam discutido por motivos fúteis.

Wagner Rodrigues, foi preso no alojamento dos peões da fazenda bem próximo ao corpo e disse não lembrar porque atirou no companheiro. Ele estava com arma do crime e cartuchos deflagrados e outros cheios.

A arma e o suspeito foram aprendidos no local e o caso foi registrado na delegacia da cidade como homicídio simples.

