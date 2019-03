Imagem Forte- Policia de Rurópolis prende suspeito no envolvimento em assassinato de jovem progressense que foi filmado, veja o vídeo:

Nesta segunda feira 11/03/2019 por volta das 12hs30min, Hemerson Melo Ribeiro se apresentou voluntariamente na 17ªCIPM na cidade de Rurópolis para dar esclarecimentos sobre um vídeo onde aparece um jovem sendo executado, ele seria supostamente um dos autores.

O vídeo começou a circular nas redes sociais na manhã desta segunda feira. As imagens são fortes, nas imagens aparece Matheus dos Nascimento da Silva sendo executado com vários tiros na cabeça. Aparentemente o assassino estava com um comparsa no local do crime, que é próximo a um lixão as margens da rodovia transamazônica sentido Itaituba. Um segura e outro atira, a vítima não embolsou nenhuma reação, até parecia surpresa, a polícia está investigada para saber se a vítima foi de forma voluntaria ou se foi forçada a ir para o local da execução.

Nas imagens as vozes dos autores do crime foram alteradas, eles falam algo que referencia uma facção. Uma das hipóteses mais provável é de envolvimento com tráfico de droga, porem a polícia civil ainda não confirma. Uma imagem chamou atenção da polícia, a pessoa que estava segurando a vítima com o braço direito tem uma tatuagem no antebraço, mas aparentemente não é ele que atira.

Ao se apresentar na da 17ªCIPM Hermerson Melo Ribeiro recebeu voz de prisão, pois o mesmo teria participação direta no crime, um dos fatos que levou a prisão do mesmo foi a tatuagem no antebraço direito. A polícia segue com as investigações para prender todos os envolvidos no crime.

