Imagem Forte- Suspeito de matar empresário é encontrado morto

O corpo do suspeito de ter executado o empresário “Antonio” dentro do estabelecimento “Comercial Antonio”, foi encontrado na manhã tarde desta segunda-feira (19). De acordo com a informação o corpo de Julio Cesar acusado de ter matado o empresário foi encontrado nas proximidades do restaurante do Chico as margens da rodovia BR- 163 distante aproximadamente 75 quilômetros do distrito de Moraes Almeida.

Leia também:Polícia procura por suspeito de matar empresário em Novo Progresso

*Polícia prende suspeito de morte de empresário em Novo Progresso

*Polícia Civil já têm suspeitos da morte de empresário

O suspeito era investigado pela morte do empresário Antonio , o crime acontece na noite de 12 de Novembro enquanto o empresário trabalhava em sua empresa em Novo Progresso. O suspeito chegou ser preso, e posteriormente liberado. O corpo foi removido para a cidade de Trairão , que tem jurisdição policial da localidade onde foi encontrado.

Da Redação Jornal Folha do Progresso (Foto WhatsApp PM Hilton)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...