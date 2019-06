Imagem Peregrina de Nazaré visita Altamira até amanhã

Imagem estará em várias programações no município. (Foto: Fernando Araújo/Diário do Pará )

Neste final de semana, desde ontem até este domingo, os fiéis poderão acompanhar a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré pela cidade de Altamira, no sudoeste do Pará. Várias programações religiosas estão agendadas. A Imagem é a mesma que participa de todas as romarias oficiais do Círio.

A comitiva com a Imagem desembarcou no município ontem, por volta de 14h50, e seguiu em carreata até a Casa da Divina Providência e Hospital Municipal, onde a Imagem desceu da Berlinda e abençoou os presentes. Às 19h, a Imagem recebeu homenagens da Catequese, seguida de Missa

na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Programação

Neste sábado, inicia a peregrinação às 7h, com visita à Igreja São Lázaro, seguindo em carreata por igrejas e instituições, como Igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição, Santuário Nossa Senhora de Nazaré, Hospital Regional da Transamazônica, entre outros. Encerra o dia com Missa campal na Praça Pio XII, a partir das 19h.

Já neste domingo ocorre a Romaria da Juventude, a partir das 8h, encerrando com Missa no Santuário de Nossa Senhora de Nazaré e retorno para Belém por volta de 13h30.

As visitas às cidades do interior do Pará e outros estados servem para evangelizar e ajudar a divulgar a Festa de Nazaré.

Agenda

A próxima visita para um município do Estado será em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, nos dias 29 e 30 de junho. E para fora do Estado está agendada a visita ao Rio de Janeiro, entre os dias 2 e 4 de agosto.

Comitiva – Equipe da igreja

A comitiva é formada pelo membro da Diretoria de Engenharia e Patrimônio, Antônio Salame, e membros da Guarda de Nazaré.

A Imagem finaliza o dia com vigília na Igreja São José, com muitas orações, homenagens e louvores.

A Imagem chegou ontem na cidade. Hoje a programação continua e vai até este domingo.

