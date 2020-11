Imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita Materno-Infantil de Barcarena

Usuários e colaboradores participaram da celebração na unidade, em alusão ao Círio de Nazaré

Com o coração cheio de emoção, usuários e colaboradores do Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan (HMIB), unidade gerenciada pela Pró-Saúde, compartilharam momentos de fé, solidariedade e esperança, junto à imagem peregrina da Nossa Senhora de Nazaré.

A celebração, que contou com a leitura da palavra, cantos, momentos de bênçãos e consagração por meio do Diácono Genilson Assunção, aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (05), na recepção da unidade, atendendo todas as medidas de segurança e prevenção da Covid-19.



O momento de união e celebração, promovido pela Paróquia São Francisco Xavier, faz parte da peregrinação do 61º Círio da Nossa Senhora de Nazaré, em Barcarena. No Materno-Infantil, a celebração foi organizada pela Pastoral da Saúde, que promove ações evangelizadoras voltadas ao bem-estar de todos.

Após a celebração, o religioso andou pelos corredores da unidade com a imagem peregrina para abençoar os pacientes e seus familiares nas enfermarias, unidades de internações, posto de partos, além dos colaboradores da instituição.

Segundo Shirley Possa, faturista e coordenadora da Pastoral da Saúde do HMIB, é por meio dessas ações de acolhimento espiritual que a unidade leva conforto, esperança e força para lidar com as enfermidades.

“É reconfortante poder elevar as nossas preces e pedir a intercessão da Virgem Maria para vencer tempos difíceis nessa pandemia. É também um momento de agradecimento pelas graças recebidas, por cada vida salva aqui e por esse momento de celebração”, enfatizou Shirley.

O Hospital Materno-Infantil de Barcarena Dra. Anna Turan está localizado a 114 km distante da capital Belém. A unidade é referência de atendimento em média e alta complexidades para gestantes e bebês de 11 municípios do Baixo Tocantins, prestando atendimento 100% gratuito por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inaugurado em 2018 pelo Governo do Pará, o HMIB é gerenciado desde o início do seu funcionamento pela Pró-Saúde, uma das maiores do Brasil na gestão hospitalar, e já realizou mais de 2.600 partos. Durante esses dois anos, foram realizados mais de 125 mil atendimentos, entre consultas, internações, exames e cirurgias.

**Sobre a Pró-Saúde**



A Pró-Saúde é uma entidade filantrópica que realiza a gestão de serviços de saúde e administração hospitalar há mais de 50 anos.

Seu trabalho de inteligência visa a promoção da qualidade, humanização e sustentabilidade. Com 16 mil colaboradores e mais de 1 milhão de pacientes atendidos por mês, é uma das maiores do mercado em que atua no Brasil. Atualmente realiza a gestão de unidades de saúde presentes em 24 cidades de 12 Estados brasileiros — a maioria no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). Atua amparada por seus princípios organizacionais, governança corporativa, política de integridade e valores cristãos.

