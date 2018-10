Imagens fortes: após briga no trânsito, idoso atropela homem; veja o vídeo

Um idoso ainda não identificado, atropelou um homem de 38 anos, após um desentendimento no transito. O caso aconteceu na manhã da última terça- feira (09), no Centro de Goiânia. O idoso dirigia uma caminhonete, e a´pos ser fechado por outro carro, ele jogou o veículo contra Djefferson Alves Correa Leandro e o pressionando o homem contra o portão de um estacionamento, conforme podemos visualizar nas câmeras de segurança.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O estado de saúde estável. O sogro do homem que foi atropelado, Nicolau Musse, afirmou que as testemunhas confirmaram a policia que se as pessoa não intervisse, o motorista iria atropelar a vítima de novo.

Assista!

O ocorrido foi registrado como tentativa de homicídio. O motorista da caminhonete já foi identificado e está sendo procurado. O 1º Distrito Policial de Goiânia vai apurar o caso.

(Com informações do site DM/Cotidiano)

