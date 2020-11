Imagens fortes: candidato a prefeito morre após mal súbito em live

Paulo Sergio Cyrillo durante live antes de falecer |Foto: Reprodução

Caso aconteceu na noite desta quarta-feira (11), durante uma entrevista para uma faculdade.

Faleceu no início da noite de hoje, em Bom Jesus do Itabapoana, no Noroeste Fluminense, o candidato a prefeito, Paulo Sergio do Canto Cyrillo, 73 anos. Ele que era candidato pelo partido Republicanos e representava a coligação “Todos por Bom Jesus e Deus por nós” morreu após ter um mal súbito durante uma live transmitida ao vivo pela faculdade local. Na ocasião era concedida uma entrevista à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Por meio de nota publicada em sua página do Facebook, a FAMESC lamentou o ocorrido.“É com todo pesar que viemos trazer a triste notícia do falecimento do nosso querido Paulo Sergio Cyrillo.

Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos mais sinceros pêsames”, diz nota assinada pela diretoria, coordenação e professores.

O presidente da 17ª Subseção da OAB da cidade, Gilberto Cardoso de Matos, contou que estava planejada uma rodada de perguntas para candidatos a prefeito em parceria com a Faculdade Metropolitana de São Carlos.

Com informações de IG

