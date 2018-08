Imagens fortes: ‘Creche do inferno’ amarra mãos e pernas de crianças

Crianças são amarradas para para evitar que fujam. (Foto: Reprodução) – Imagens compartilhadas nas redes sociais que mostram como as crianças de uma creche situada em Astrakhan, na Rússia, são tratadas gerou revolta e comoção. As informações são do Extra.

Mãe denuncia creche após funcionárias colarem sapato com fita nos pés de bebê

As fotos foram vazadas por uma ex-funcionária da creche e mostram que as crianças são colocadas em berços com as mãos e as pernas amarradas para evitar que fujam. Nas redes sociais, o local foi apelidado de “creche do inferno”.

Segundo a denunciante, um menino chegou a ser amarrado pelo pescoço e que “as assistentes da creche não se incomodam”.

Um advogado que representa a creche negou os maus-tratos e disse que o “escândalo” não passa de uma vingança da ex-funcionária por ter sido demitida. A polícia investiga o caso.

E você, internauta, em qual versão acredita? O que achou das imagens?

(Com informações do Extra)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...