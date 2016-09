IMAGENS FORTES! Jovem é degolado em Monte Alegre, no Pará.

Um crime bárbaro foi registrado hoje pela manhã em Monte Alegre, município do Pará. Um jovem foi degolado e teve sua moto roubada.

A Polícia está à procura do autor ou autores de um crime bárbaro que ocorreu na madrugada de hoje, 11, em uma comunidade denominada Vila do Limão, em Monte Alegre.

De acordo com informações da Polícia, era por volta das 06:00 horas de hoje quando a guarnição da Polícia Militar foi informada que o corpo de um jovem havia sido encontrado por populares com a cabeça quase decepada por golpes de facão. De imediato, os policiais deslocaram-se para o local informado e depararam-se com uma cena grotesca. No chão estava o corpo de Joilson França do Nascimento de 19 anos. Ao lado estavam dois facões que, possivelmente, foram usados para matá-lo; posteriormente os policiais descobriram que sua moto Honda CG 150 preta, de placa JVZ 1338, havia sido subtraída, possivelmente pelo autor ou autores do homicídio.

A vítima foi encontrada com o pescoço degolado e várias perfurações de facão nas costas. O local do crime foi na rua Itaituba, em frente a um bar denominado “Pôr do sol”.

A PM orientou os familiares como proceder e realizou diligências em busca de descobrir o(s) autor(es) do crime e os motivos, mas até o fechamento desta edição nenhum suspeito foi detido.



