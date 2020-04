Imagens fortes! Mãe é presa por tortura após agredir filha de 7 anos; assista!

(Foto:Reprodução) – A Polícia Militar prendeu uma mulher de 25 anos que agrediu a filha, de 7 anos, com um fio de extensão em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. Toda a ação foi filmada pelo ex-marido da agressora, que também foi preso.

No vídeo, a agressora questiona a filha sobre algo que ela teria pegado sem a permissão dela. A criança se recusa a responder e é agredida com os fios e com tapas. O policial que atendeu a ocorrência afirmou que a mulher se referia a camisinhas que a filha encontrou na casa e usou para brincar.

Além de ser torturada com fios de extensão, a criança também foi agredida com socos na cabeça e estava com sangramento na boca e no nariz.

Mulher acusa ex

De acordo com a advogada da mãe da criança, as agressões foram incitadas pelo ex-companheiro da mulher. “Ele já estava fazendo perturbação psicológica com ela e, ao perceber que estava corrigindo a criança, passou a incitar as agressões. Ele fez isso para usar as imagens com o intuito de chantageá-la para que eles reatassem o relacionamento ”, explicou a advogada, Edna Maria Oliveira Gomes.

Com informações do portal Meio Norte

