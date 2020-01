Imagens mostra homem sendo brutalmente atacado a golpes de terçado em Icoaraci

(Foto:Reprodução) – Segundo a família, homem perdeu a mão e alguns dedos no ataque na manhã desta sexta (31)

Nas imagens que circulam nas redes sociais desde a manhã desta sexta-feira (31) mostram um homem sendo atacado por outro a golpes de terçado em Icoaraci, distrito de Belém. Nas imagens é possível ver Renan Miranda do Nascimento, de 34 anos, no chão, enquanto é golpeado várias vezes pelo agressor. Depois do ataque brutal, o homem vai embora, enquanto a vítima fica no chão, sangrando até ser socorrida.

O atentado foi por volta de 10h, na travessa Souza Franco, bairro Agulha de Icoaraci. Devido à brutalidade do ataque, o vídeo não será reproduzido na matéria.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU 192) foi ao local e socorreu o homem ferido. Ele foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci e depois, transferido ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Segundo familiares, o homem perdeu a mão direita e alguns dedos da esquerda, além de ter sido golpeada na cabeça e nas costas.

A Polícia Militar informou que segue fazendo rondas na área na tentativa de localizar o agressor.

