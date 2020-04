Imagens mostram momento em que vice-prefeito é assassinado a tiros em MT; veja vídeo

Vice-prefeito de Serra Nova Dourada, Joelson Pereira Dias (DEM), de 38 anos, conhecido como ‘Neguinho do Bento’, foi morto — Foto: Facebook/Reprodução

O vídeo mostra imagens do vice-prefeito pagando o proprietário do estabelecimento, que foi preso e confessou ter cometido o crime.

Imagens das câmeras de segurança de um bar mostram o momento em que o vice-prefeito de Serra Nova Dourada, a 1.125 km de Cuiabá, Joelson Pereira, conhecido como Neguinho do Bento, é assassinado a tiros no dia 10 de março deste ano.

O vídeo mostra imagens do vice-prefeito pagando o proprietário do estabelecimento, que foi preso e confessou ter cometido o crime.

Logo em seguida, eles iniciam uma discussão e o dono do local pega a arma e atira contra Joelson, que cai em cima do balcão já morto.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito procurou a Polícia Militar em Bom Jesus do Araguaia, a 983 km da capital, horas depois do crime e confessou ter matado o vice-prefeito.

O suspeito foi encaminhado para delegacia de Ribeirão Cascalheira, a 893 km de Cuiabá. Segundo a polícia, ele foi ouvido pelo delegado e foi autuado em flagrante.

De acordo com testemunhas, Joelson se envolveu em uma briga com o dono do estabelecimento. Os dois discutiram por causa de som alto no bar.

Joelson era casado e pai de duas filhas, de 2 e 13 anos.

Serra Nova Dourada fica localizada na região conhecida como ‘Norte Araguaia’ de Mato Grosso e tem cerca de 1,5 mil habitantes.

Por TV Centro América

20/04/2020 15h22

Vídeo mostra vice-prefeito sendo morto

