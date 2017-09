Imagens mostram perseguição que resultou na morte de refém e dois suspeitos de invadirem hotel no PA

Imagens de circuito interno mostram ação dos bandidos. Três pessoas, sendo dois suspeitos e um refém, morreram durante invasão a hotel.

Os funcionários que trabalham no hotel invadido por um bandidos durante uma perseguição policial não vieram trabalhar nestaquarta-feira (13). De acordo com a gerência, todos estão de folga por ainda estarem assustados com o que aconteceu. “Estão todos muito abalados. Ainda estão digerindo a informação. A ficha parece que não caiu”, disse o gerente Gustavo dos Anjos.

O carro dirigido pelos suspeitos armados invadiu o saguão o hotel situado às margens da rodovia BR-316 em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém, na madrugada de terça-feira (12). Após jogarem o carro conta a vidraça do hotel, eles subiram pelas escadas para o último andar do prédio. O grupo foi abordado pela polícia e houve troca de tiros, que resultou na morte de dois suspeitos e um dos três reféns, o jovem Renan Pinheiro, de 21 anos, atingido por uma bala no fogo cruzado.

De acordo com testemunhas, um funcionário da loja de conveniência do hotel tentou esconder as vítimas apagando as luzes, enquanto os bandidos subiram pela escada de emergência até o terraço, onde ficaram escondidos em uma caixa d’água. A polícia apareceu minutos depois e, após cinco horas de negociação, os policiais informaram que a dupla havia sido baleada.

“Foi um susto muito grande. Nos limitamos a seguir os protocolos de segurança e depois entrar em contato com cada quarto para que ninguém saísse. Havia mais ou menos 200 hóspedes, e ainda bem que não tinha nenhum no saguão”, recorda o gerente Gustavo dos Anjos.

Perseguição

A perseguição aos criminosos começou em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com a polícia, pelo menos 8 bandidos em 3 carros e uma moto participaram da ação. A suspeita é que o grupo fosse praticar um assalto, frustrado pela polícia.

“Fomos chamados porque veículos estavam em atitude suspeita, rondando a área”, disse o tenente coronel Henrique Costa. Durante a perseguição inicial, um policial chegou a ser ferido com um tiro.

Parte da quadrilha conseguiu escapar, restando os dois criminosos cujo carro deu pane perto de Marituba. A dupla roubou o carro vermelho, onde estavam cinco pessoas, incluindo o jovem Renan Pinheiro Santos, de 21 anos, que foi baleado durante uma troca de tiros e morreu no local. “Foram muitos tiros. A polícia não parava, apesar dos pedidos dos próprios bandidos”, disse um dos reféns.

