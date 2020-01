Imagens muito fortes! Jovem é assassinado com mais de 40 tiros; veja o vídeo!

No último sábado (11). Pedro Henrique Teixeira Martins, de 27 anos, foi assassinado com mais de 40 tiros, em Marialva, na região metropolitana de Maringá.(Foto:Reprodução)

De acordo com testemunhas, dois homens encapuzados invadiram a tabacaria onde Pedro Martins trabalhava, no Centro da cidade. O jovem foi morto enquanto atendia no caixa do estabelecimento. Os criminosos fugiram com um carro.

IMAGENS FORTES!

A ação dos criminosos foi gravada por câmeras do estabelecimento, que tinha clientes no momento do assassinato. Assista: