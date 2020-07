Imagens muito fortes! Jovem surda é agredida e estuprada; assista!

(Foto:Reprodução) – Uma jovem de 19 anos com deficiência auditiva foi agredida violentamente pelo companheiro, no último sábado (11).

O caso aconteceu em Bauru, interior de São Paulo. As imagens foram registradas por uma vizinha, que publicou as cenas nas redes sociais nos últimos dias.

A mãe da vítima registrou um boletim de ocorrência e relatou que a filha era frequentemente estuprada pelo namorado. Ela informou também que o homem forçava relações sexuais com a jovem nas últimas semanas. Ele também a ameaçava e dizia que a agrediria caso contasse dos estupros para alguém.

Assista:

Nas imagens é possível ver o agressor, que também é surdo, gesticulando. Ele chuta a cabeça da jovem, que cai no chão, e dá vários chutes na barriga dela. Ele ainda tenta enforcá-la com as pernas na região do pescoço.

Além de machucados no corpo, a orelha da vítima também foi cortada durante a agressão.

