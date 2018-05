Imagens vazadas mostram como deverá ser smartphone dobrável da Samsung

Há algum tempo vemos rumores de que a Samsung está desenvolvendo um smartphone dobrável e, de acordo com um relatório do The Bell, a novidade pode estar sendo preparada para ser divulgada na próxima CES ou, no máximo, no próximo Mobile World Congress.

As imagens vazadas pelo referido site mostram como deve ser o smartphone, que vem recebendo o nome de Galaxy X, seu tamanho e o quão dobrável ele será. O dispositivo deve ter duas telas de 3,5 polegadas que podem ser dobradas para dentro.

Aberto, o smartphone se torna um dispositivo de 6 a 7 polegadas. A parte traseira possui um outro visor de 3,5 polegadas para mostrar notificações e outras informações importantes.

O documento ainda diz acreditar que o Galaxy X fique pronto para fabricação até outubro deste ano. Lembrando que a CES sempre acontece no mês de janeiro em Las Vegas, enquanto o Mobile World Congress geralmente ocorre no mês de fevereiro, em Barcelona.



Fonte: The Bell, BGR/Por Natalie Rosa

