Imetropará apreende balanças irregulares no Ver-o-Peso, em Belém

Equipes de fiscais do Instituto de Metrologia do Estado do Pará (Imetropará) apreenderam cerca de 10 balanças irregulares utilizadas por comerciantes no mercado Ver-o-Peso, em Belém, nesta quinta-feira (2).

“O objetivo dessa fiscalização é verificar as balanças que estão de forma irregular nas nossas feiras. Só neste começo de ano foram várias denúncias enviadas ao Instituto sobre a existência de balanças de procedência venezuelana, ou seja, são equipamentos que não possuem os padrões exigidos pela portaria do Inmetro”, explicou o diretor técnico de Metrologia e Qualidade do órgão, Olintho Azevedo.

Segundo o Imetropará, todos os equipamentos de pesagem de alimentos precisam cumprir normas estabelecidas pela portaria 097, de 11 de abril de 2000.

“Nós também estamos fazendo a regulamentação das balanças de origem brasileira e que estão em bom estado de conservação, justamente para que o consumidor se sinta mais seguro na hora de comprar o seu produto. Elas recebem um selo com validade de um ano”, esclareceu Jorge Rezende, titular do Imetropará.

Outras feiras também deverão passar pela ação, o cronograma está sendo concluído, e para não comprometer as futuras ações, o órgão manterá sigilo sobre os próximos locais a serem fiscalizados. A ação contou ainda com apoio de policiais militares e de agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

