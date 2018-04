Imóveis de Novo Progresso encalham na compra e venda

Para onde se olha, lá estão elas. Em Novo Progresso, as placas indicando imóveis à venda se tornaram comuns em todas as regiões da cidade. A oferta é grande e a procura é mediana. Os preços acima do valor de mercado são os catalisadores para tantos imóveis à espera de um comprador, conforme pesquisou o Jornal Folha do Progresso. As redes sociais são usadas para divulgar os imoveis!

“Hoje tem muito imóvel para vender e muitos deles estão acima do preço de mercado. Esses imóveis vão continuar à venda porque as pessoas não vão comprar nada acima do valor de mercado”, comentou dono de imobiliária.

Em sua maioria os bens à venda, em Novo Progresso, estão com preço acima dos valores reais, conforme avaliação do corretor de imóveis entrevistado pelo Jornal Folha do progresso.

“Grande parte está com preço muito alto. O problema não é do mercado, é do dono do imóvel que não aceita a sugestão do corretor”.

Sobre o mercado imobiliário, Novo Progresso viveu momentos de evolução, este ano de 2018 o mercado não reagiu, escutamos que há pelo menos três anos não se vive um momento de crise, igual este. Observamos que o aquecimento nos negócios teve início em 2010 e se estendeu até outubro do ano passado. O boom foi motivado por vários fatores, entre eles o inicio da construção da rodovia BR 163 – o ruim após criação da FLONA JAMANXIM e o aumento nas fiscalizações Ambientais.

[ ajudou o programa do Governo Federal, “Minha Casa, Minha Vida”, além das facilidades de aquisição dadas pela CEF (Caixa Econômica Federal)].

Novos Loteamentos

Nos últimos três anos aumentou oferta de lotes – surgiram diversos projetos de loteamentos muitos deles clandestinos, depois de outubro de 2017, a venda e compra se tornaram mais estáveis , na cidade e no interior de Novo Progresso.

Terras Agrícolas

A pecuária e as plantações estão incentivando o comercio de terras agrícolas, aquecendo a procura por áreas, esbarra na falta de documento – impossibilita muitos negócios em Novo Progresso.

Mercado

A atual constância do mercado, que é vista como um quadro positivo acontece porque só está comprando imóvel quem precisa mudar de casa, segundo o corretor consultado. “O investidor, aquele que compra, reforma e vende, não está comprando. Ele compra para ganhar dinheiro e como os imóveis estão com preço acima do mercado, eles também não estão comprando”.

As redes sociais [Facebook e WhatsApp] é bastante usada para oferta de compra e venda em Novo Progresso.

A não valorização dos imóveis tem na maioria dos casos, por causa da falta de infraestrutura. “O imóvel é valorizado quando se tem infraestrutura. Aqui em Novo Progresso, todos os lugares estão ficando desvalorizadas por causa da falta de asfaltos, por causa das ruas estreitas, poucas avenidas, localização com pouca infraestrutura, sem água encanada, energia elétrica e iluminação publica nos loteamentos novos, disse o corretor. Além disso, é uma cidade de pequeno porte e tem crescido muito”.

A equipe do Jornal Folha do progresso percorreu várias regiões de Novo Progresso e, em todas elas, são muitas as placas e faixas anunciando a venda de imóveis. É comum encontrar casas para vender, uma ao lado da outra, o que revela a grande oferta do negócio na cidade.

Valores:

No bairro Jardim Planalto, área onde estão sendo feitas várias construções, muitas casas estão à venda. O corretor, afirmou que o terreno é um quesito decisivo para a valorização do imóvel. “Além do tamanho do terreno, a localização é essencial para que uma casa seja vendida com valor mais alto”.

Aluguel

O que antes era quase impossível, hoje aparece bem localizados , nas vias principais, tem placas uma lado da outra – em vários pontos da cidade, bem apresentados e mais distantes, as placas aparecem para todo lado.

Por Redação Jornal Folha do Progresso

