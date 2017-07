Impasse- Advogado da Prefeitura acusa vereador de falta de experiência

Vereador divulgou em rede social (Facebook e WhatsApp) licitação e se espantou com o valor para hospedagem (Hotel) em Novo Progresso.

“Falta experiência para o vereador” – “antes de divulgar tem que se informar” disse advogado.

Tudo após uma publicação no diário oficial onde foi realizada licitação para o Município de Novo Progresso para diversas áreas, incluso para hotelaria.

O valor de 1,4milhão chamou atenção do edil que postou nas redes sociais em discordância fazendo sensacionalismo com o montante para hotelaria comparando com o valor para transporte escolar, um absurdo ,comentou o vereador Tucano Marconi da Unika. A prefeitura rebateu; “O valor correto é 144.800,00 (cento e quarenta e quatro mil e oitocentos reais)”.

Atitude o vereador para a prefeitura foi abusiva e difamatória, deveria ter se informado antes de divulgar, reclamou.

Diante do impasse o advogado da prefeitura Edson cruz, foi até radio comunitária local e explicou o fato que segundo ele no momento que o vereador divulgou já havia sido sanado o erro que foi da empresa que publicou,explicou. O advogado aproveitou e mandou recado para o vereador Tucano Marconi, “antes de divulgar qualquer documento deve se dirigir até a prefeitura para ver a veracidade, faltou experiência em licitação para o vereador,disse o advogado.

O Vereador Marconi tem se colocado como oposição atual gestão desde o inicio do seu mandato em Novo Progresso. Segundo advogado, Marconi é adversário político do prefeito, e não basta criticar tem que se informar, a falta de experiência no cargo que ocupa o levou a isto,divulgou.

A discussão tomou conta das redes sociais e obrigou ao chefe de licitação a prefeitura divulgar uma nota veja:

Jóssi Santos Licitação da Prefeitura de Novo Progresso é público e está a disposição de todos que quiserem tirar suas dúvidas. Esta licitação foi homologada este mês de Julho e até o momento não tivemos gasto com hotelaria. Algumas pessoas aproveitaram o erro na publicação de um documento do processo de licitação na contratação de serviço de hotelaria para a Prefeitura Mun. De Novo Progresso para levantarem rumores sobre a honestidade do processo. O documento estava errado e foi corrigido assim que detectado o problema. O valor correto é 144.800,00 (cento e quarenta e quatro mil e oitocentos reais). O erro aconteceu por parte da empresa responsável por este tipo de publicação. O departamento de

Falta de conhecimento do que é um processo licitatório. O “erro” apontado, ou seja, uma falha na publicação não modifica o conteúdo do processo licitatório, ou seja, valor licitado será o constante no processo e não aquele contido no extrato.

Por outro lado, o registro de preço (modalidade) não obriga a contratação, portanto, mesmo que tivesse sido naquele valor, nenhum absurdo seria, pois o que importa em despesa é a contratação e não a cotação (Registro de Preço)…

O vereador rebateu o posicionamento do advogado Edson Cruz,Veja;

As imagens da publicação errada e a correta também foi divulgada nas redes sociais,Veja; O vereador gravou um vídeo e publicou na rede social dizendo que o vereador inexperiente fez parte dele e que o advogado esta equivocado em suas acusações. O maior equivoco é da prefeitura com um quadro jurídico grande e não ver os erros antes de publicar!

