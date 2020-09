IMPORTUNAÇÃO SEXUAL -‘Tarado’ é preso filmando mulher em provador de loja

A vítima estava de peças íntimas no provador, quando viu o acusado por cima da parede filmando ela com celular. (Foto| Reprodução)

O crime foi registrado na Central de Flagrantes como importunação sexual nesta sexta-feira (25), De acordo com a polícia, o caso aconteceu em uma loja que fica localizada na Avenida 7 de Setembro, no Centro de Porto Velho (RO).

Segundo as autoridades, um homem, de 31 anos, foi preso em flagrante após filmar uma jovem, de 22, que experimentava roupas. A vítima estava somente de peças íntimas em um provador da loja, quando viu que ao lado o acusado por cima da parede estava com um dos braços levantados e filmando ela com um aparelho celular.

A jovem assustada rapidamente saiu correndo e contou o ocorrido para os funcionários da loja. O autor do crime deixou o provador e saiu caminhando. Ele ainda tentou fugir em um carro, porém, a vítima anotou a placa, chamou a Polícia Militar e o acusado foi localizado em uma avenida próximo ao local. O “tarado” conduzido para a delegacia, onde ficou a disposição da justiça.

