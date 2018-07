Imprensa europeia elege Neymar como ‘vilão’ por queda do Brasil: ‘Neymal’

‘Neymal’ foi a definição usada pelo espanhol Mundo Deportivo. (Foto: Reprodução/Mundo Deportivo ‘Neymal’)

A eliminação da seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo, para a Bélgica, foi bastante repercutida pela imprensa europeia. Alguns dos principais jornais esportivos do Velho Continente publicaram a derrota brasileira por 2 a 1, na última sexta-feira, em suas capas neste sábado.

Quase todos deram destaque para Neymar, fosse nas manchetes ou apenas nas fotos que estampavam as capas. Curiosamente, o Mundo Deportivo, da Espanha, que cansou de citar o jogador quando ele atuava pelo Barcelona, foi o que trouxe tons mais críticos à atuação do atacante. Em sua capa, mostrou o jogador deitado no gramado com a manchete: “Neymal”.

O comportamento de Neymar na Copa foi bastante explorado pela imprensa mundial e se tornou uma das maiores polêmicas do torneio. O jogador foi muito criticado por simular faltas e agressões nos jogos na Rússia e se tornou alvo de ataques e piadas de jornais e torcidas da Europa.

Um dos principais jornais esportivos da Europa, o La Gazzetta Dello Sport, da Itália, foi outro que estampou a foto de Neymar na capa, decepcionado diante da comemoração de um dos gols dos belgas. A manchete, porém, foi destinada ao adeus de toda a equipe brasileira: “Seleçiao”.

Em Kazan, um “apagão” no meio do primeiro tempo fez o Brasil levar dois gols – contra de Fernandinho e de De Bruyne. Apesar da reação, com gol de Renato Augusto, a equipe de Tite acabou derrotada por 2 a 1 e viu o fim do sonho pelo título do hexacampeonato na Copa do Mundo da Rússia.

O Marca, da Espanha, e o Corriere dello Sport, também da Itália, foram outros diários que estamparam fotos de Neymar em suas capas. Os dois, porém, preferiram exaltar o lado vencedor. O jornal espanhol publicou a manchete “Martínez reinventa o Mundial”, elogiando o técnico Roberto Martínez, da Bélgica, enquanto o italiano escreveu: “Bons estes europeus”.

A disputa da Copa do Mundo apenas por europeus – afinal, França e Bélgica duelaram nas semifinais, enquanto os outros confrontos de quartas terão Inglaterra x Suécia e Rússia x Croácia – também foi explorada pelo diário As, da Espanha. Em sua capa, o jornal publicou: “Euromundial”, com uma foto de Ederson, Thiago Silva e Neymar decepcionados, sendo o último consolado por Miranda.

