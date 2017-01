IMWF abre 200 vagas nos cursos de música, dança e teatro em Santarém

Inscrições encerram dia 31 de janeiro; Aulas devem iniciar dia 6 de fevereiro.

Documentos para inscrição são cópias do RG e comprovante de residência.

O Instituto Maestro Wilson Fonseca (IMWF) abriu 200 vagas para os cursos de música, dança e teatro em Santarém, no oeste do Pará. O período de inscrição iniciou nesta segunda-feira (16) e segue até 31 de janeiro, na Casa da Cultura. As aulas estão previstas para iniciarem no dia 6 de fevereiro. As vagas dos cursos ofertados estão divididas da seguinte forma: música (100), dança (50) e teatro (50). Atualmente, o instituto conta com 500 alunos.

Os documentos necessários para a inscrição são as cópias do RG e do comprovante de residência. Em casos de menores de 18 anos o acompanhamento dos pais é obrigatório. O horário de funcionamento do IMWF é de 8h às 11h e de 14h às 17, de segunda a sexta-feira, na secretaria do instituto que funciona na Casa da Cultura, bairro Santa Clara.

Podem se inscrever nos cursos de musicalização e dança contemporânea, meninas a partir de quatro anos. O curso de teatro os alunos devem ter no mínimo 10 anos. Para o curso de cordas que são gratuitos, a idade mínima é oito anos.

Segmentos do IMWF:

Música

Banda Sinfônica Maestro Wilson Fonseca

Orquestra Sinfônica Maestro Wilson Fonseca

Banda Preparatória Wilson Fonseca

Quarteto de Cordas Wilson Fonseca

Orquestra de Cordas Wilson Fonseca

Musicalização baby

Musicalização Infantil

Musicalização Jovem

Grande Coral

Coral Wilson Fonseca

Coral Baby

Coral Infantil

Coral de Flautas Doces Wilson Fonseca

Curso de Cordas

Dança

Ministério de Dança Infantil

Ministério de Dança Jovem

Dança Contemporânea Infantil

Dança Contemporânea Jovem

Ballet Baby

Teatro

Curso de teatro

Serviço

O quê? Período de inscrição do Instituto Maestro Wilson Fonseca

Quando? De 16 a 31 de janeiro

Onde? Na secretaria do instituto que funciona na Casa da Cultura, bairro Santa Clara

Hora? 8h às 11h e de 14h às 17

