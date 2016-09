Inadimplência chega a 47% na região Norte, aponta estudo.

Um a cada dois habitantes da região Norte está negativado. De acordo com o indicador apurado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), o volume de consumidores com contas em atraso e consequente restrição no CPF, chegou a 46,97% da população adulta da região em agosto, o que corresponde a 5,41 milhões de pessoas.

Segundo o levantamento só o Norte aumentou o número de negativados na passagem de julho para agosto (0,26%). No Nordeste a queda foi de 2,04%; no Sul a redução foi de 0,92%; e no Centro-Oeste, o decréscimo foi de 0,17%. O indicador não considera a região Sudeste devido à Lei Estadual nº 15.659, que dificulta a negativação de consumidores em São Paulo. Em todo o País, o número de devedores caiu pelo terceiro mês consecutivo e atingiu 58,8 milhões em agosto – 39,46% da população adulta.

Já na comparação com agosto de 2015, a Região Norte apresentou queda de 0,75% no número de devedores. É a segunda queda consecutiva do indicador na região nessa base de comparação, bem como a segunda vez desde o início da série histórica, em 2010, que ele mostra queda. Nessa análise, apenas a região Nordeste apresentou alta na variação anual (2,04%), o que impactou no acréscimo de 0,31% no volume nacional no mesmo período.

Conforme a pesquisa, o número de devedores do sexo masculino e de devedores do sexo feminino praticamente iguala-se na região Norte. Com número de inadimplentes ligeiramente maior, os homens somam 50,69% do total (2,74 milhões) enquanto as mulheres somam 49,31% (2,66 milhões).

O número de dívidas em atraso dos consumidores nortistas caiu 0,17% em agosto de 2016 frente ao mesmo mês do ano anterior. Desde março deste ano o crescimento do indicador vem mostrando desaceleração na região, que apresentou em agosto a primeira retração de toda a série histórica, iniciada em 2011. Na passagem de julho para agosto, por sua vez, houve crescimento de 0,21% do número de pendências.

Na região Norte, o setor que apresentou maior crescimento do número de dívidas foi o de Água e Luz. Na comparação anual, o número de pendências com esse segmento registrou variação de 3,98%. Em seguida, aparece o Comércio, com alta de 3,19%. Na outra ponta, o segmento de Comunicação, que engloba os serviços de telefonia, TV por assinatura e internet, mostrou queda do número de dívidas de 8,47%.

Em termos de participação, o segmento de Bancos, juntamente com o Comércio, são credores do maior número de dívidas, concentrando, cada um deles, quase um terço do total: 33,74% para bancos e 33,52% para o comércio. Devido à expressiva queda do número de dívidas, o segmento de Comunicação foi o que mais contribuiu com a retração de 0,17% do indicador em agosto, impactando o resultando em menos 1,21 pontos percentuais. O setor de bancos também puxou o resultado para baixo, contribuindo em -0,55 ponto. Por outro lado, o Comércio contribuiu para a alta do indicador em 1,03 pontos.



