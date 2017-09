Inadimplência no IPTU supera os 70% em Novo Progresso

Arrecadação prevista para o ano de 2017 é de R$ 2.288.011,56 milhões.

“Inadimplência trás prejuízos nos investimentos públicos”.

(Foto Droner Progresso)- A Prefeitura de Novo Progresso arrecadou até o mês de Agosto R$ 817.867,53 mil com o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) em 2017. O montante representa 28% do total da arrecadação prevista com o imposto deste ano, que era de R$ 2.288.011,56 milhões, com um total de 12.403 imóveis ativos (aptos a cobrança de IPTU). O índice de inadimplência do IPTU no município atingiu a marca de 72%.

Os valores do IPTU que já estão em divida ativa é de R$ 2.288.373,69 milhões, valor esse de 31/12/2016, isso indica que o REFIS (Recuperação Fiscal) não está surtindo efeito na liquidez das dividas, mesmo com os descontos e parcelamento disponíveis.

Com isso a Prefeitura, pode enviar comunicados para pagamento desta dívida, o que será feito pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e SERASA, além de cobrança judicial.

Nas avenidas centrais de Novo Progresso, as que receberam investimentos do município e do governo Federal no asfaltamento, a inadimplência também é considerável, assim como contribuintes que dispõe de dezenas de imóveis e a anos estão inadimplentes.

Segundo informações do setor de tributos, a taxa de coleta de Lixo está incluso no valor do IPTU no valor de R$ 97,20 reais por ano, o que custaria R$ 8,10 reais mensais e R$ 0,26 centavos por dia o valor da coleta. Serviços como o dos caminhões pipas entre outros dependem da arrecadação municipal, como a inadimplência está muito alta, os serviços essenciais ficam comprometidos.

O contribuinte que está com débitos junto ao tributos, pode procurar o setor para regularização e evitar que seu nome seja inscrito nos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA e/ou cobrança judicial.

Novo Progresso é um município em pleno desenvolvimento aonde a população cobra muito do governo municipal as obras de infraestrutura e os serviços considerados essenciais, mesmo com pouco recurso federal destinado para o município, os recursos do tesouro municipal é a garantia para manter esses serviços.

Para o prefeito Ubiraci Soares (PSC): “O desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida dos Progressenses está dentro do contexto de investimentos que o município tem capacidade de realizar. Essa redução no valor recebido de impostos de competência municipal que já estão lançadas com a programação de investimentos, quando não entra, a gente tem que reduzir também os investimentos no município”, mas estamos fazendo o possível para manter os serviços essenciais para a população, sabemos das dificuldades que todos estão passando, ao mesmo tempo acreditamos que os contribuintes aos poucos vão se regularizando junto ao setor tributário, possibilitando que o poder público mantenha os serviços e invista ainda mais em obras de infraestrutura no município.

