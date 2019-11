Inaugurada sala de audiência por videoconferência no Foro de Novo Progresso

Prefeito Ubiraci Soares, Juíza Federal Dra. Sandra Maria Correia da Silva da Subseção Judiciária de Itaituba e Dra. Liana da Silva Hurtado Toigo na inauguração em Novo Progresso (Fotos: Wesley Samuel)

Uma sala para realização de audiências por videoconferência foi inaugurada ontem, 04 de novembro de 2019, às 14h00mn, na Residência Oficial da Comarca de Novo Progresso, ao lado do Fórum.

A solenidade de instalação da Sala de Videoconferência da Justiça Federal em Novo Progresso é mais uma conquista para o município através do Termo de Cooperação celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Novo Progresso e a Justiça Federal da Primeira Região.

Instalação

No dia 04 de novembro de 2019, às 14h, ocorreu na Residência Oficial da Comarca de Novo Progresso, ao lado do Fórum, a solenidade de instalação da Sala de Videoconferência da Justiça Federal em Novo Progresso/PA, uma conquista para o município através do Termo de Cooperação celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Prefeitura Municipal de Novo Progresso e a Justiça Federal da Primeira Região.

A solenidade foi presidida pela Juíza Federal Dra. Sandra Maria Correia da Silva da Subseção Judiciária de Itaituba/PA e contou com a presença do Prefeito Municipal de Novo Progresso/PA, Sr. Ubiraci Soares Silva, e da Juíza de Direito e Diretora do Fórum de Novo Progresso, Dra. Liana da Silva Hurtado Toigo; ambos, durante a solenidade, assinaram a Ata de Instalação da Sala de Videoconferência da Justiça Federal em Novo Progresso/PA.

O evento contou com a presença do Juiz de Direito Dr. Juliano Mizuma Andrade, do Promotor de Justiça Dr. Gustavo de Queiroz Zenaide, de advogados, de servidores da justiça federal e estadual, de secretários municipais, da imprensa local e do público em geral.

Tecnologia e audiências

Com a instalação da Sala de Videoconferência da Justiça Federal em Novo Progresso/PA os jurisdicionados não terão que se deslocar ao município de Itaituba para comparecimento em audiências, tendo em vista que as audiências serão realizadas em Novo Progresso por meio de videoconferência, podendo serem realizadas audiências por videoconferência junto a todos os municípios do Brasil que possuem Subseção da Justiça Federal. Uma conquista para a população local e adjacente, um marco histórico para o município de Novo Progresso/PA.

