Inca: edital oferta salários de até R$ 10.649,23

O Ministério da Saúde divulgou, nesta terça-feira (18) novos editais de concursos públicos para atender as necessidades do Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca).

O objetivo é preencher 26 oportunidades distribuídas nos cargos de analista em Ciência e Tecnologia Júnior, tecnologista Júnior, técnico, especificamente nas áreas de Gestão de Projetos em Pesquisa e Prevenção do Câncer (4 vagas), Informação Técnico-Científica em Prevenção e Controle do Câncer (1 vaga), Engenharia de Infraestrutura – Engenharia Civil (2 vagas), Medicina – Neurologia Pediátrica (1 vaga), Enfermagem – CTI Pediátrico (2 vagas), Medicina – Emergência (1 vaga), Educação, Prevenção e Pesquisa -Área de Controle de Qualidade em Radiação Ionizante (1 vaga), Apoio Técnico – Laboratório Imunogenética (1 vaga), Radioterapia (12 vagas),Educação, Prevenção e Pesquisa – Informação em Saúde e Registro de Câncer (1 vaga).

Os candidatos de nível médio/técnico cumprirão jornadas semanais de 40h, e farão jus à remunerações que variam de R$ 2.507,49 a R$ 10.649,23, em virtude da titulação apresentada. Será acrescido também o valor de R$ 458, referente ao auxílio alimentação.

Para concorrer é preciso realizar as inscrições a partir das 14h do dia 7 de novembro de 2016 até às 23h59 do dia 9 de dezembro de 2016, no site. Não se esqueça da taxa de participação cujos valores vão de R$ 48 a R$ 79.

