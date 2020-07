Incêndio atinge 1,8 mil hectares de lavoura de milho em Querência (MT)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A estimativa é que, do total, 800 hectares que foram queimados eram de milho que ainda seriam colhidos. As espigas de milho queimadas ficaram pelo chão.

De acordo com os produtores rurais, a suspeita é de que o foco de queimada teria começado em uma área, que fica perto da rodovia. O fogo, que nessa época do ano se espalha de forma mais rápida, por causa da baixa umidade do ar e ventos mais fortes, atingiu a lavoura.

