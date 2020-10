Incêndio atinge área da Floresta Nacional de Carajás, no Pará

Floresta Nacional de Carajás — Foto: Joao Marcos Rosa/BBC

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada para o local e trabalha no combate às chamas. Causa do incêndio é investigada.

Focos de incêndio foram identificados nesta quinta-feira (8) na Floresta Nacional de Carajás, localizada no município de Parauapebas, sudeste do Pará. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi deslocada para o local para trabalhar no combate às chamas. Não há informações sobre o tamanho da área atingida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma equipe da Defesa Civil também está no local para prestar apoio no combate ao incêndio. Os bombeiros ainda investigam o que pode ter causado as chamas.

A Floresta Nacional de Carajás possui cerca de 400 mil hectares e foi criada no ano de 1998. A área atualmente é administrada pela companhia Vale.

O G1 entrou em contato com a companhia Vale e, até a última atualização dessa reportagem, não obteve retorno.

