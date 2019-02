Incêndio atinge depósito de combustíveis na Floresta Nacional do Tapajós; ação pode ser criminosa

Depósito de combustível durante incêndio — Foto: ICMBio

O local do incêndio fica em área indígena na BR 163, KM 83

Um incêndio atingiu um depósito de combustíveis na BR 163, KM 83 em Santarém, oeste do Pará. O caso aconteceu na noite de sábado (23). O local do incêndio fica em área indígena na Floresta Nacional do Tapajós (Flona).

A área onde fica localizado o depósito de combustíveis é gerida pelo ICMBio e Funai. Os gestores estão no local fazendo o levantamento para saber como aconteceu o incêndio. A possibilidade de uma ação criminosa não está descartada.

Após o levantamento inicial, um registro deverá ser feito na Polícia Federal para que um inquérito seja aberto para investigar as causas do incêndio.

Apesar do fogo ter sido em uma área de combustíveis, o ICMBio informou ao G1 que não houve grandes danos.

Por: Dominique Cavaleiro, G1 Santarém, PA

