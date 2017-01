Incêndio atinge embarcação de luxo no Guarujá, litoral de SP

As causas do incêndio estão sendo investigadas. Fonte: Notícias ao minuto. “Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.” Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

De acordo com o G1, uma grande nuvem de fumaça foi vista de diversos bairros da região de Santos, próximo ao Canal do Porto.

Uma embarcação de luxo pegou fogo nesta sexta-feira (20), próximo a uma praia do Guarujá, no litoral de São Paulo. Não há feridos. PUB

